Une grosse tempête est attendue dans le nord de la France

Mardi, en Belgique, la journée débutera sous un ciel très nuageux dans la moitié est du pays avec quelques averses résiduelles tandis que de larges éclaircies seront déjà présentes sur l’ouest. Ensuite, la couverture nuageuse se morcellera aussi sur l’est du pays. L’après-midi, une nouvelle zone de pluie s’engagera sur nos régions depuis le littoral. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés en plaine. Le vent modéré d’ouest-sud-ouest deviendra assez fort et à la mer fort de secteur sud-ouest. En fin de journée, les rafales pourront par endroits dépasser les 60 km/h.

Tempête dans le nord

Des modèles de prévisions météo anticipent un gros coup de vent cette semaine dans le Nord et le Pas-de-Calais, avec des rafales à 150 km/h, selon La Voix du Nord.

« Les modélisations de ce (lundi) matin attirent notre attention sur l’arrivée d’un fort coup de vent prévu de mercredi à jeudi et une possible tempête qui pourrait intéresser la moitié Nord du pays pour ce vendredi », indique Agate Météo, une entreprise spécialisée dans le domaine de l’expertise météorologique et basée près de Douai.

L’épisode devrait commencer à partir de mercredi soir et jusqu’à jeudi matin, avec « un fort coup de vent sur la Normandie, et plus particulièrement en direction des Hauts-de-France ». Les rafales pourraient atteindre 80 à 100 km/h dans les terres, 90 à 110 km/h sur les zones littorales, et jusqu’à 130 km/h sur les caps.

Plus de 150 km/h sur les caps ?

Mais ce premier coup de vent ne sera qu’un avant-goût de ce qui nous attend en fin de semaine. Déjà baptisée Eunice, la tempête devrait frapper les Hauts-de-France dans la journée de vendredi. Agate Météo prévoit « des rafales de l’ordre de 110 à 130 km/h, plus de 150 km/h sur les caps exposés, et 90 à 110 km/h » dans les terres.

À ce jour, le modèle d’Agate Météo reste une prévision qui devra être affinée ces prochaines heures. Mais Guillaume Séchet, météorologiste de BFM TV, voit lui aussi « un fort potentiel de très violente tempête entre mercredi et vendredi ».