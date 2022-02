Et soudain, la guerre

Cette invasion, si elle se réalise, sera bien plus que la « seule » annexion de l’Ukraine et le renforcement tant désiré par Moscou de son bloc d’influence.

Le monde retient son souffle, les Ukrainiens et l’Europe plus que tout autre. Alors que les peuples sortent atomisés du covid et que les dérèglements climatiques s’abattent sur la planète, c’est une « vraie » guerre, avec des chars et des centaines de milliers d’hommes armés, qui est aux portes de l’Union européenne. Ces dernières heures, toutes les capitales et les diplomates du monde démocratique sont à l’œuvre pour éviter que l’impensable se produise.

L’immense difficulté est qu’il s’agit de convaincre un homme, Vladimir Poutine, qui ne doit rendre de comptes à personne qu’à lui-même et peut se permettre, depuis « sa » Russie, de prendre tous les risques. Un homme dont on ne sait toujours pas s’il bluffe ou s’il est prêt à passer à l’acte et va envahir l’Ukraine. Le décompte arrive presque à l’échéance évoquée : l’invasion serait programmée pour ce mercredi 16 février et au plus tard d’ici la clôture des Jeux olympiques de Pékin, le 20 février.