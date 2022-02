Accord sur la réforme du marché du travail: un temps plein pourra être presté sur quatre jours

Ce deal « marché du travail » comprend une série de mesures offrant plus de flexibilité aux employés. Les employés qui le souhaitent recevront, par exemple, la possibilité de prester plus d'heures par jour , en échange de quoi ils obtiendront un jour libre supplémentaire en semaine. Concrètement, un temps plein pourra désormais s’effectuer sur quatre jours. Selon le même principe, les employés le désirant auront désormais la possibilité de travailler un peu plus une semaine, un peu moins la suivante . Ce régime se veut, notamment, intéressant pour les situations de coparentalité.

Des mesures concernent également le droit à la formation des travailleurs, qui sera renforcé, et un meilleur accompagnement des personnes licenciées. Des travailleurs pourront déjà travailler durant leur période de préavis pour un autre employeur. Les personnes ayant un long préavis pourront accéder à un reclassement pendant leur période de préavis. Le droit à la formation est étendu. Des consultations sur le droit à la déconnexion devront être organisées dans les entreprises de grande taille.

Le travail vespéral dans le secteur de l’e-commerce sera facilité et les travailleurs de l’économie de plateforme, comme Deliveroo et Uber, seront mieux protégés. Ce dernier point constituait un nœud difficile à trancher entre les partenaires du gouvernement.

D'autres mesures sont au programme en vue d’offrir une plus grande autonomie aux entités fédérées en matière de disponibilité des demandeurs d’emploi. Le suivi des métiers en pénurie sera renforcé, comme la question de la diversité dans les secteurs et les entreprises.

L’accord conclu comprend des mesures qui doivent permettre à la Belgique d’atteindre un taux d’emploi de 80% d’ici 2030. Actuellement, le taux d’emploi dépasse à peine 71% dans notre pays, avec de fortes disparités régionales.

Dermagne : «Des avancées concrètes pour tous les travailleurs »

Sur Twitter, le Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), salue «des avancées concrètes pour tous les travailleurs: droit à la formation bétonné, protection des travailleurs de plateforme, conciliation vies professionnelle et privée et mesures pour booster l’emploi».

Toujours sur Twitter, le Vice-Premier et ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) se dit satisfait de l’accord obtenu, qualifié de «boost pour l’économie». «Avec des choses pour lesquelles nous nous battons depuis longtemps», ajoute le ministre libéral flamand, évoquant une plus grande liberté pour les travailleurs, davantage de flexibilité pour les employeurs et le fait que le licenciement devient «un tremplin vers un nouvel emploi». Quant à l’e-commerce, il est «là pour rester et pour se développer», selon le Courtraisien.