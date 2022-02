Météo: un temps nuageux, puis pluvieux et venteux

Le temps sera généralement sec ce mardi avec des éclaircies, avant l’arrivée d’une zone de pluie par l’ouest en cours d’après-midi et en soirée, prévoit l’IRM. Les maxima seront compris entre 5°C en Hautes-Fagnes et 10°C en plaine. Le vent modéré d’ouest-sud-ouest deviendra assez fort et à la mer fort de secteur sud-ouest. En fin de journée, les rafales pourront par endroits dépasser les 60 km/h.