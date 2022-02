La vaccination coûte deux fois plus cher en centre qu’en collectivité

Les coûts précis de la première campagne de vaccination sont établis et ils se montent à 91,67 euros par personne dans un centre de vaccination et à 42,55 euros en collectivité (maisons de repos, hôpitaux, centres d’accueil des demandeurs d’asile, prisons), rapporte mardi le journal L’Echo.

Plus précisément, l’achat des vaccins est évalué à 26,11 euros par personne, auxquels Il faut ajouter 0,71 euro pour les seringues et 3 euros pour le stockage et la distribution des vaccins dans les centres.

La vaccination elle-même est estimée à 58,78 euros par personne dans un centre de vaccination. Un montant qui inclut la location des bâtiments et les charges, le coût des réfrigérateurs ou du personnel, mais aussi le transport des citoyens moins mobiles. C’est beaucoup moins pour la vaccination en collectivités qui est estimée à 9,66 euros par personne, selon L’Echo.