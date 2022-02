Novak Djokovic pourrait sacrifier Roland-Garros et Wimbledon: «Je ne suis pas contre la vaccination, mais c’est le prix que je suis prêt à payer»

Quelques semaines après la grosse polémique qui a finalement privé Novak Djokovic de l’Open d’Australie, le joueur serbe s’est confié au micro de la BBC. S’il a été expulsé d’Australie pour « troubles civils » et coupable d’encourager « un sentiment anti-vaccin », le principal intéressé est revenu sur cette situation. Et il n’est pas vraiment prêt à changer sa position. « Avec toutes les informations en ma possession, j’ai décidé de ne pas prendre ce vaccin, pour le moment. »

« En phase avec mon corps »

S’il espère jouer encore de nombreuses années, le Serbe se dit prêt à renoncer à devenir le plus grand joueur de l’histoire, en termes de victoires dans les tournois du Grand Chelem. Surtout si ces tournois ne changent pas leur politique en matière de vaccination. « Les principes de prise de décision concernant mon corps sont plus importants que n’importe quel titre ou quoi que ce soit d’autre. J’essaie d’être en phase avec mon corps autant que possible. J’ai toujours été un excellent étudiant en matière de bien-être, de santé et de nutrition. »