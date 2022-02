Pour une PME sur trois, la semaine de travail de quatre jours serait une bonne solution

Dans le cadre de l'accord du "kern" intervenu lundi soir sur la réforme du marché du travail, le gouvernement souhaite offrir de la flexibilité aux entreprises et aux employés. L'accord prévoirait notamment aux travailleurs qui le désirent de travailler davantage d'heures par jour, en échange d'un jour de repos supplémentaire, selon les premières indications qui seront confirmées par une conférence de presse ce mardi matin. Pourtant, les avis sont partagés autour de cette loi, indique SD Worx dans sa communication, "puisque plus d'un tiers des répondants (37%) ne pense pas que la semaine de quatre jours contribuera à attirer ou à motiver des collaborateurs".

Les PME de Bruxelles et de Wallonie sont plus positives à l'égard de la semaine de quatre jours (soit 33,7% et 38,2%) que les PME de Flandre (27,1%).