Semaine de 4 jours, flexibilité des horaires: la conférence de presse sur la réforme de l’emploi (direct vidéo)

gens et entreprise collaroent mieux

L’objectif de cette réforme est de « rendre les travailleurs et les entreprises plus forts », a entamé le Premier ministre lors d’une conférence de presse présentatn les mesures. « Après deux années difficiles de covid, le marché du travail a évolué». La réforme vise à mettre en place une « économie plus durable, innovante et numérique ».

La réforme se divise en 4 grands piliers : flexibilité du travail, formation, changement d’emploi et économie numérique.

Les employés, à leur demande, recevront la possibilité de prester plus d'heures par jour, en échange de quoi ils obtiendront un jour libre supplémentaire en semaine. Concrètement, un temps plein pourra désormais s’effectuer sur quatre jours. Selon le même principe, les employés le désirant auront désormais la possibilité de travailler un peu plus une semaine, un peu moins la suivante. Ce régime se veut, notamment, intéressant pour les situations de coparentalité. « La période covid nous a forcé à travailler de façon plus flexible, le marché du travail devait s’adapter à cela », a déclaré le Premier ministre.

Des mesures concernent également le droit à la formation des travailleurs, qui sera renforcé. « Dans un marché du travail ou il est beaucoup question de pénuries, il est important d’investir dans la formation », a estimé Alexander De Croo. Un droit individuel à la formation sera mis en place, a détaillé le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne. Une fois par un, chaque entreprise de plus de 20 travailleurs devra déposer un plan de formation pour développer les compétences des travailleurs.

Un meilleur accompagnement des personnes licenciées sera également mis en place. Des travailleurs pourront déjà travailler durant leur période de préavis pour un autre employeur. Les personnes ayant un long préavis pourront accéder à un reclassement pendant leur période de préavis.

Des consultations sur le droit à la déconnexion devront être organisées dans les entreprises de grande taille. Il faut retrouver un « équilibre entre vie privée et professionnelle », a déclaré le ministre du Travail lors de la conférence de presse. « Il ne peut y avoir de la pression pour lire et répondre à des messages en dehors des heures de travail ».

Autre nouveauté : la possibilité pour les travailleurs qui ont des horaires variables d’avoir leurs horaires avec au minimum 7 jours d’avance, à l’exception de certains secteurs très précis.

La réforme touche également les heures de nuit, a indiqué le ministre David Clarinval. Désormais, elles commenceront à partir de minuit, et non plus 20 heures. « On s’aligne sur ce qui se fait dans les pays voisins. C’est une avancée majeure pour permettre la création d’emploi dans le secteur de l’e-commerce », a déclaré le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME.

Le travail vespéral dans le secteur de l’e-commerce sera facilité et les travailleurs de l’économie de plateforme, comme Deliveroo et Uber, seront mieux protégés. Huit critères spécifiques seront ajoutés à la loi de 2006 afin d’établir si, oui ou non, le travailleur est lié par un lien de salariat.

Ce dernier point constituait un nœud difficile à trancher entre les partenaires du gouvernement.

D'autres mesures sont au programme en vue d’offrir une plus grande autonomie aux entités fédérées en matière de disponibilité des demandeurs d’emploi. Le suivi des métiers en pénurie sera renforcé, comme la question de la diversité dans les secteurs et les entreprises.