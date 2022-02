«Il n’a tué personne»: Kurt Zouma soutenu publiquement par un ancien joueur du Standard

Kurt Zouma est au cœur d’une controverse née de la diffusion par le tabloïd The Sun, mardi, d’une vidéo où on le voyait donner un coup de pied à son chat, lui jeter une chaussure et le gifler alors qu’il avait trouvé refuge dans les bras d’un enfant. Cela ne l’avait pas empêché d’être aligné mardi dernier pour une rencontre contre Watford, ce qui avait encore accru l’indignation publique à son égard. Lors du match, il avait été conspué par les supporters adverses, mais aussi quelques-uns de West Ham, et il avait été chambré par une partie du public, lorsqu’il s’était plaint de douleurs après une faute adverse, au son de « voilà ce que ton chat ressent ».

Alors que le défenseur français est critiqué de toutes parts et est lâché par plusieurs sponsors, il a trouvé du soutien avec Olivier Dacourt, ancien international tricolore et ex-joueur du Standard (2009-2010). « Il n’a tué personne dans l’absolu. Il a fait une bêtise, une grosse bêtise et il en paye les conséquences. Il faut le laisser quand même, ça reste un joueur de foot. Un policier a tué sa compagne il y a deux semaines et personne ne connaît son visage. D’un côté, il y a un chat qui subit les violences, et d’un autre il y a un policier qui tue sa femme. Ce n’est pas la même chose ? Si, c’est la même chose », expliquait celui qui officie comme consultant sur les antennes de Canal+.