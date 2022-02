Courtois dans les cages, Hazard sur le banc: voici les compositions d’équipes probables pour le choc entre le PSG et le Real Madrid

Toute la planète foot aura les yeux rivés sur le Parc des Princes ce mardi soir. Le match opposant le Paris Saint-Germain au Real Madrid va lancer les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Si Sergio Ramos sera le grand absent de ce rendez-vous et si Neymar est incertain, de nombreuses stars fouleront la pelouse parisienne.

Les téléspectateurs belges seront aussi attentifs à ce match puisque Thibaut Courtois et Eden Hazard seront impliqués du côté madrilène. Si le premier sera une nouvelle fois titulaire, le second devrait plus que probablement commencer la partie sur le banc. Pourra-t-il monter au jeu ? Seul Carlo Ancelotti répondra à cette question. En attendant, à quelques heures de ce match très attendu, voici les compositions d’équipes probables…