Armée par ses alliés, l’Ukraine prépare sa résistance

Plus de 2.000 tonnes d’armes et de munitions ont déjà été envoyées par les Américains et les Britanniques, mais aussi en provenance de Pologne, de Lituanie et d’autres pays de l’Otan.

Il y a quelques heures à peine, la Première ministre de Lituanie, Ingrida Šimonytè, twittait « Des missiles antiaériens Stinger en provenance de Lituanie sont arrivés en Ukraine aujourd’hui », ne dissimulant pas sa fierté, et transmettait une photo en noir et blanc de matériel militaire dans un avion-cargo. « J’espère sincèrement et je souhaite que l’on ne les utilise jamais. » Peu de temps auparavant, deux avions-cargos battant pavillon américain et 200 millions de dollars (176 millions d’euros) de munitions diverses et de lance-grenades avaient atterri à l’aéroport Boryspil de Kiev.