Marché du travail: la Ligue des Familles très critique à l’égard de l’accord

Ainsi son directeur général, Christophe Cocu, s’interroge concernant les horaires concentrés (une semaine sur deux ou quatre jours au lieu de cinq) : qui ira conduire les enfants à l’école ? « La vie de parent est déjà une course contre la montre entre horaires de travail, d’école, de crèche, d’activités des enfants, rappelle-t-il dans un communiqué. Une journée de travail de 9h30, sans compter le temps de midi, accroîtrait encore les difficultés voire rendrait impossible d’aller conduire et chercher ses enfants à l’école ou à la crèche. »

Par ailleurs, il relève qu’il sera compliqué de s’assurer que la demande de concentrer son horaire de travail émane bien du salarié et non de l’employeur. « On nous présente généralement la mesure comme une possibilité dont le travailleur pourrait s’emparer, et non une obligation. Mais comment assurer que la concentration du temps de travail répondra aux besoins des travailleurs et pas des employeurs, au détriment de la vie de famille ? Nous lirons avec attention le projet de loi, mais cela semble compliqué à garantir. »

Une réduction du temps de travail réclamée depuis 2018

Par ailleurs, la Ligue des Familles rappelle que dans son enquête « Comment adapter le monde du travail à la vie des parents » menée auprès de plus de 4.174 parents (salariés, fonctionnaires, indépendants ou demandeurs d’emploi) et publiée en 2018, elle avait mis en exergue les attentes de ceux-ci de mieux concilier travail et vie de famille. Les répondants avaient cité en priorité la réduction du temps de travail avec maintien du salaire (mentionnée par 66 % d’entre eux) et étaient partagés entre une réduction du nombre de jours de travail (sans augmentation du nombre d’heures par jour) ou une réduction du nombre d’heures à prester par jour. De son côté, la Ligue réclamait un congé parental mieux rémunéré permettant à tous les parents de réduire ponctuellement leur temps de travail sans se mettre en difficulté financière et sans accroître la pression aux autres moments de la semaine ou de l’année.