De Bruyne, Hazard, Lukaku…: ces onze Belges encore en lice qui rêvent de remporter la Ligue des champions

Alors que la Ligue des champions effectue son grand retour ce mardi soir, onze Belges sont encore en lice et peuvent rêver d’un titre continental.

Ce mardi, le programme des Belges commence fort puisqu’Eden Hazard et Thibaut Courtois (Real Madrid) se déplacent au Parc des Princes pour un choc très attendu. Dans le même temps, Kevin De Bruyne et Roméo Lavia (Manchester City) tenteront, face au Sporting Lisbonne, de prendre une option sur la qualification pour le prochain tour.

Qui pour succéder à Divock Origi ? Si l’attaquant de Liverpool est le dernier joueur belge à avoir remporté la Ligue des champions (2019), plusieurs éléments du Royaume rêvent d’en faire de même. Avant le début des huitièmes de finale, on fait le point sur les joueurs qui peuvent encore rêver d’une couronne continentale au mois de mai, à Istanbul. Ils sont onze en lice, dont… Divock Origi.

La semaine prochaine, Romelu Lukaku (Chelsea) et Amadou Onana (Lille), le capitaine des Diablotins, croiseront le fer. Koni De Winter (Juventus), Jan Vertonghen (Benfica) et Yannick Carrasco (Atlético Madrid), eux, seront respectivement opposés à Villarreal, l’Ajax et Manchester United.