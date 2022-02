Cristiano Ronaldo pris pour cible à Manchester United: «C’est un joueur égoïste, un mauvais exemple»

Alors qu’il vient de fêter ses 37 ans, Cristiano Ronaldo traverse une période délicate. À l’image, finalement, de son club qui ne parvient pas à enchaîner les bonnes prestations. L’attaquant portugais reste en effet sur une série de six rencontres sans marquer. Une mauvaise passe qui suscite pas mal de commentaires négatifs à son égard. Y compris de la part d’anciens de la maison mancunienne.

Paul Ince n’a d’ailleurs pas manqué de dire sa façon de penser. L’ex-milieu de terrain des Red Devils s’est exprimé pour « Genting Casino ». « Cristiano a très bien commencé, mais quand il a commencé à rater (ses occasions), il a cessé d’être un danger pour quiconque et c’est là que sa frustration commence. Cristiano est un joueur égoïste. Ronaldo ne se soucie que de Ronaldo et, s’il ne marque pas, il n’est pas content. Tout devrait être centré sur Manchester United et l’équipe, mais, au final, tout tourne autour de Cristiano. C’est un mauvais exemple. »