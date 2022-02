Vie privée: le stockage de nos données par les services publics sous la loupe des régulateurs européens

Plus de 80 organisations publiques de l’Espace économique européen vont être sondées, dès ce mardi, sur la manière dont elles stockent nos données dans le cloud. Le cloud désigne ce service d’hébergement (de bases de données, de logiciels…) sur des serveurs à distance, accessibles via internet. Les services de ce type ont explosé ces dernières années, pour les particuliers, les entreprises, mais aussi les autorités publiques. Selon Eurostat, le recours au cloud a doublé au cours des six dernières années au sein de l’Union européenne.

La pandémie de covid a encore accéléré le phénomène, contraignant les entreprises à se tourner vers ce type de technologies. Les organisations publiques n’y ont pas échappé, elles qui ont dû brasser un volume massif de données, souvent sensibles, comme celles liées à la santé.