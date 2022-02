Réforme du marché du travail - L'accord est "trop léger" selon le Voka, une "occasion manquée" pour Unizo

"L'accord sur le travail n'offre aucune solution aux nombreuses entreprises qui cherchent aujourd'hui à recruter de nouveaux employés", explique Voka.

En outre, l'organisation voit une flexibilité et des droits sociaux supplémentaires pour les employés, mais pas pour les employeurs. "Les employés gagnent en flexibilité grâce à la possibilité de la semaine de quatre jours et au droit à la déconnexion. Mais cette flexibilité ne s'applique pas aux employeurs", précise le directeur général Hans Maertens. "Ces mesures ne conduiront pas à plus d'emplois, mais à une organisation du travail plus difficile pour l'employeur."