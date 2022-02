Un commerce international de drogues démantelé dans la zone de Hal-Vilvorde

La police judiciaire fédérale a démantelé un commerce international de kétamine, amphétamines et MDMA. Deux suspects d’origine chinoise auraient livré la drogue par voie postale au-delà des frontières belges, indique mardi le parquet de Hal-Vilvorde.

L’enquête a débuté en avril 2021 quand la douane a saisi deux colis à Brussels Airport. Les envois étaient destinés à l’Australie et contenaient prétendument des vêtements et des peintures. Après un contrôle approfondi, 4,8 kilos de kétamine ont été découverts dans chaque colis. L’enquête a mis au jour des envois similaires vers le continent américain, quatre d’entre eux ont pu être interceptés.

La semaine dernière, les enquêteurs ont procédé à deux perquisitions, à Ruisbroek et à Laeken. Dans la première habitation, la police a mis la main sur une importante quantité de matériel nécessaire à l’envoi de colis. Il y avait des cartons, des protections plastifiées, des flacons, ... Trois paquets prêts à être envoyés ont aussi été trouvés: ils contenaient de la MDMA. Soixante-cinq grammes d’une substance non identifiée et 130 grammes de Crystal Meth.