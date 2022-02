Jackson Muleka, prêté à Kasimpasa: «Je sais que ça va être compliqué de rentrer au Standard»

S’agissant d’un prêt sec, vous allez revenir au Standard en fin de saison. Ne craignez-vous pas que ces propos vous poursuivent et vous empêchent de poursuivre l’aventure?

Je sais que ça va être très compliqué de rentrer au Standard, même si je suis encore lié contractuellement à ce club. Et que ce sera difficile de croiser à nouveau le visage de certaines personnes. Pour quelle raison serais-je sanctionné? Je ne dis que la vérité et il est important que les supporters du Standard la connaissent. Pour le reste, on verra plus tard, dans quelques semaines. Aujourd’hui, je veux me concentrer à fond sur Kasimpasa et donner à ce club tout ce que je peux lui apporter.

