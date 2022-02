Réforme du marché du travail - Un "embrouillamini" qui "n'apportera que peu de changements véritables", selon la FEB

Concernant le droit à la déconnexion, la FEB "peut comprendre qu'il faille définir les modalités de connexion et de déconnexion". Il est cependant à craindre que "les personnes qui ont le plus besoin d'une aide et d'un accompagnement supplémentaires, ainsi que les travailleurs qui ont besoin d'une grande flexibilité éprouvent plus de difficultés."

La Fédération des entreprises de Belgique est également d'avis qu'un cadre strict encadrant les droits à la formation "n'est pas la bonne réponse aux défis d'aujourd'hui et de demain". Il faudrait, selon elle, une approche établie sur mesure, en fonction des besoins des entreprises et de leurs travailleurs.

L'organisation d'employeurs salue par contre la mesure concernant les trajets de transition, qui permettra de travailler pour un autre employeur pendant la période de préavis, ainsi que la réglementation pour les employés de l'économie de plate-forme, comme Deliveroo et Uber.