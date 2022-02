Bourse de Bruxelles - Prudent rebond du BEL 20 et de ses voisins européens

Umicore (33,07) et Sofina (347,80) emmenaient les hausses en regagnant 2,3% devant Solvay (107,85) qui remontait de 1,4%, Melexis (85,60) et GBL (93,98) valant de même 1,2% de plus que la veille. AB InBev (55,12) était positive de 1,2%, KBC (77,04) et Ageas (44,32) de 0,2%. UCB (85,26) était en hausse de 0,4%, arGEN-X (252,80) et Galapagos (57,73) de 0,2% et 0,6%.

Telenet (31,92) remontait de 0,9% tandis que Orange Belgium (19,12) et Bpost (6,10) regagnaient par ailleurs 0,6% chacune, les immobilières Cofinimmo (115,30) et WDP (34,70) récupérant 1,2% et 0,9%.