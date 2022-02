Tour d’Oman: Intermarché-Wanty-Gobert poursuit sa moisson avec la victoire finale de Jan Hirt

Le Tchèque Jan Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) est le vainqueur final du Tour cycliste d’Oman (2.Pro) dont la 6e et dernière étape, entre Al Mouj Muscat et la corniche de Matrah (132,5 km), mardi, a été remportée par le Colombien Fernando Gaviria (UAE Team Emirates).

Sept coureurs s’échappaient en début de course : Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), le Monégasque Victor Langellotti (Burgos-BH), Mohammed Al-Wahibi (équipe nationale d’Oman), le Néerlandais Gerd De Keijzer (Novo Nordisk), le Kazakh Alexandre Vinokourov et l’Equatorien Harold Martin Lopez pour Astana Qazaqstan Development ainsi que l’Espagnol Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi). Meens, Goikoetxea, Langellotti et Lopez restaient à quatre devant après les deux difficultés du jour.