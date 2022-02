Relance, budget ou énergie: le gouvernement wallon patauge

Il y a de l’électricité dans l’air en Wallonie. La convalescence d’Elio Di Rupo (PS) avait en quelque sorte prolongé la trêve des confiseurs, à peine perturbée par le départ inopiné de Jean-Luc Crucke (MR). Avec le recul toutefois, chacun comprend que le libéral occupait une place centrale et déterminante dans le dispositif gouvernemental alors que les difficultés financières s’accumulent, et qu’il ne sera pas simple de le remplacer.

En outre, le ministre-président reconnaît lui-même que sa propre absence pour raison de santé a eu un impact sur la dynamique de l’exécutif PS-MR-Ecolo : « Je suis revenu presque fit and well il y a à peine quelques jours. Un seul chef est absent, et voilà… Il n’y a rien à faire. Un orchestre a toujours besoin d’un chef d’orchestre », a-t-il constaté face aux députés, ce lundi. C’était de l’humour, mais l’opposition n’en est pas revenue : cerné par les problèmes, le gouvernement patauge donc.