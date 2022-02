L’étonnant souhait de la Fédération italienne avant les barrages pour le Mondial 2022: «Clairement, ce serait mieux»

« On a demandé le renvoi et on espère que la Ligue pourra concéder à Mancini quelques jours de plus. Ce serait une autre page sombre si l’Italie ne se qualifiait pas », après avoir déjà manqué la Coupe du monde en 2018, a indiqué le président de la Fédération (FIGC) sur Rai Radio Uno.

Les champions d’Europe italiens, contraints d’en passer par les barrages après avoir été devancés par la Suisse dans leur poule de qualification, rencontreront la Macédoine du Nord le 24 mars à Palerme puis, en cas de succès, le Portugal ou la Turquie le 29 mars à l’extérieur.