Réforme du marché du travail - Les syndicats "consternés" par l'accord sur le travail de nuit

Les organisations estiment que gouvernement et patronat font preuve d'une "vision étriquée" qui "n'apportera pas le souffle nécessaire pour pérenniser le secteur de la distribution". Elles rappellent que "plus de 500.000 travailleurs, au bas mot, sont concernés" par l'e-commerce.

"Le gouvernement s'était engagé à une conférence large sur le sujet. Une fois de plus, il a dupé les travailleurs en trouvant des accords dans les salons feutrés du kern et avec l'aide de (la fédération du commerce et des services) Comeos", flinguent les syndicats.