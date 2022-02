Titres-services: Federgon propose une "approche progressive" pour sortir de l'impasse

"Nos entreprises (...) ne se reconnaissent nullement dans le discours tenu par les syndicats concernant les difficiles négociations qui se déroulent dans le secteur", indique Federgon. "Les employeurs ont toujours adopté une attitude sereine et constructive et ont aussi toujours eu l'ambition de parvenir rapidement à un accord", ajoute la fédération, qui appelle les syndicats à revenir autour de la table.

Les syndicats du secteur des titres-services ont poursuivi mardi leur action "grand nettoyage", en arrosant de mousse les façades de Trixxo et Daoust à Hannut, pour protester contre les conditions de travail des aide-ménagères et obtenir, notamment, un meilleur remboursement des frais de transport.

Federgon assure que, si elles sont prêtes à répondre à la demande des aides-ménagères, les entreprises de titres-services "ne sont pas en mesure aujourd'hui d'assumer le coût qu'implique l'ensemble des revendications des syndicats". C'est pourquoi la fédération plaide pour une approche en plusieurs étapes.

La première serait de conclure rapidement un accord partiel sur les points faisant déjà l'objet d'un consensus: application de la norme salariale fixée dans l'Accord interprofessionnel, indexations automatiques, ainsi qu'une première série d'adaptations concernant les indemnités de déplacement.

La deuxième étape vise à réunir groupe d'experts mêlant représentants des partenaires sociaux, du ministre fédéral et des ministres régionaux de l'Emploi afin "d'étudier et d'objectiver le contexte financier" et "mettre en place un modèle d'avenir durable pour le secteur".