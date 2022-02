Mauvaise nouvelle pour le projet porté par la FIFA? 75% des footballeurs veulent maintenir le Mondial quadriennal

La Fifpro a interrogé plus de 1.000 footballeurs professionnels hommes à travers le monde quant à leurs souhaits pour l’avenir des calendriers internationaux, que la FIFA aimerait réformer en vue d’organiser le Mondial tous les deux ans. Selon l’étude du syndicat, 77 % des joueurs européens et asiatiques préfèrent une Coupe du monde tous les quatre ans, contre 63 % pour les joueurs du continent américain.

Le questionnement est plus important parmi les joueurs africains, qui ne sont que 49 % à souhaiter conserver le format actuel, les autres se répartissant entre les propositions de Mondial tous les deux ans et tous les trois ans. « Il existe une demande dans les marchés de petite et moyenne tailles, de développer et renforcer les compétitions internationales », remarque la Fifpro, qui souhaite « encourager l’investissement sur les compétitions régionales ».