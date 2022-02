Réforme du marché du travail: les entreprises d’e-commerce devront toujours payer une prime de nuit après 20h

Les entreprises de commerce électronique (e-commerce) pourront à nouveau déployer plus facilement des employés après les heures normales de travail de jour, soit après 20h00. Mais ils devront toujours payer une prime, a précisé le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne.

La réforme du marché du travail doit permettre aux entreprises belges de démarrer plus rapidement des activités de commerce électronique alors que la Belgique est confrontée à la concurrence de ses voisins dans ce domaine.

Concrètement, le gouvernement fédéral réintroduit une mesure temporaire qui existait déjà entre 2017 et 2019, et la rend structurelle. Elle doit permettre aux entreprises de commerce électronique de réembaucher du personnel entre 20h00 et minuit. Pour ce faire, elles n’ont besoin que de l’accord d’un seul syndicat.