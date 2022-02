Crise ukrainienne: «La Russie est bien plus faible qu’il n’y paraît»

Né en Europe de l’Est, l’écrivain polonais Szczepan Twardoch, 42 ans, est parfaitement conscient de la menace que fait planer en permanence la Russie sur son pays et l’ensemble de la région. La Pologne abrite d’ores et déjà une importante diaspora ukrainienne, et la crise frontalière avec la Biélorussie n’est qu’un signe de plus de la tactique de déstabilisation de la Russie. Ces peuples, humiliés pendant des siècles, n’ont tout simplement pas le droit de se sentir libres. « Je suis très inquiet pour l’Ukraine et la Biélorussie, car ces deux pays sont très proches de la Pologne, tant géographiquement que culturellement », affirme l’auteur à succès originaire de Silésie.

A quoi faut-il s’attendre dans cette lutte permanente entre Orient et Occident ? Interview sur une Europe plongée dans une période de troubles.