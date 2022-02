Tensions en Ukraine: l’Otan ne voit encore aucun signe de désescalade du côté russe (direct)

À lire aussi Et soudain, une guerre possible aux portes de l’Europe

Les ministres de la Défense se réuniront ces mercredi et jeudi. La question des tensions avec la Russie sera centrale. «Tout est mis en place pour contrer une éventuelle attaque», selon le chef de l’Otan qui a souligné que des troupes avaient été transférées de la région de la mer Baltique jusqu’à celle de la mer Noire. «Toute agression contre l’Ukraine aura un prix élevé.» Il a cependant insisté sur l’importance de trouver une solution pacifique et politique.

L’Otan estime que seul un «retrait significatif» des troupes russes des frontières de l’Ukraine et de l’Alliance pourrait être considéré comme un signe de désescalade. La situation actuelle représente «la plus grave crise de sécurité à laquelle nous ayons été confrontés en Europe depuis des décennies», a souligné M. Stoltenberg.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a dernièrement annoncé que Moscou avait formulé des propositions à l’Otan et aux Etats-Unis, mais le secrétaire général de l’Alliance transatlantique a indiqué qu’il ne les avait pas encore reçues. «L’Ukraine est un partenaire que nous continuerons à soutenir et nous défendrons tous les pays alliés en cas d’agression russe», a ajouté M. Stoltenberg, qui a insisté sur le fait que les troupes russes se trouvaient également à proximité de plusieurs pays alliés, comme la Pologne.

Le chef de l’Otan a également indiqué que la Russie et la Chine ne partageaient pas les valeurs démocratiques occidentales, alors que les deux Etats se sont dernièrement rapproché après une rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin lors de l’ouverture des JO. «Ils ne respectent pas la souveraineté des autres Etats. Il s’agit d’un des fondements de la démocratie. La Chine et la Russie souhaitent que les grands Etats décident à la place des plus petits. Nous ne partageons manifestement pas les mêmes valeurs et nous refusons de vivre dans un monde d’inégalités.»