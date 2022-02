Engie repasse dans le vert avec un bénéfice net de 3,7 milliards d'euros en 2021 (2)

Le résultat net récurrent (hors exceptionnels) a pour sa part progressé de 85% à 3,2 milliards.

Pour les deux prochaines années, Engie a dévoilé des perspectives de croissances fondées sur des hypothèses de prix "plus conservatrices" que d'habitude compte-tenu de la volatilité actuelle sur le marché de l'énergie, a souligné Catherine MacGregor.

"À horizon 2024, le groupe prévoit une croissance de ses résultats principalement portée par les investissements dans les renouvelables et par l'amélioration des performances d''Energy solutions', ainsi qu'une contribution résiliente des infrastructures", a expliqué l'entreprise dans un communiqué. Energy solutions regroupe infrastructures décentralisées et services.

Ceci, avec une amélioration prévue de la productivité, "devrait plus que compenser la baisse des résultats du nucléaire en Belgique consécutive à l'arrêt des centrales d'ici 2025", décidée par le royaume.

Si le gouvernement belge a proposé un nouveau projet de loi portant sur la disponibilité des fonds relatifs aux provisions nucléaires, le financement prévu par Engie pour le démantèlement et la gestion des combustibles usés ne serait augmenté que de 700 millions d'euros par an entre 2022 et 2024, a assuré Mme MacGregor lors de la présentation des résultats. Le projet de loi propose néanmoins un calendrier accéléré, mais qui n'aurait aucune conséquence financière sur Engie.

"La situation financière solide d'Electrabel permettra ces financements complémentaires. Ce projet de loi n'incluant pas de changement dans le montant des provisions ou leur méthode d'évaluation, il n'aurait pas d'impact sur la dette nette économique d'Engie", souligne le communiqué.

Engie table ainsi sur un résultat net récurrent de 3,1-3,3 milliards pour 2022, puis 3,2-3,4 milliards en 2023 et enfin 3,3-3,5 milliards en 2024.