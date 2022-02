Mercato: Jason Denayer (Lyon) intéresserait deux cadors du football européen

Le prochain mercato estival sera important pour de nombreux Diables rouges. Ce sera le cas pour Jason Denayer, le défenseur de l’Olympique Lyonnais. Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le club français, son avenir pose question. Si la direction lyonnaise se dit optimiste quant à la prolongation du bail de Jason Denayer, rien n’a encore été officialisé en ce sens.

Si aucun accord n’est trouvé, un départ serait du coup une possibilité. Et, selon Het Nieuwsblad, le joueur belge suscite l’intérêt de plusieurs formations. Après Newcastle et Naples, ce seraient au tour du FC Barcelone et de la Juventus de s’intéresser au défenseur central. C’est en tout cas ce qu’annonce le quotidien néerlandophone. Affaire à suivre donc…