«Girls and Boys»: aux racines du mâle

Mise en scène par Jean-Baptiste Delcourt, France Bastoen bâtit une performance de haut vol. Dans cette tragédie qui entend dénoncer la violence des hommes, la comédienne déploie une palette impressionnante, de l’humour incisif à l’urgence la plus noire. Aux Martyrs.

C’est avant tout une prouesse de comédienne. Seule sur scène pendant près de deux heures, France Bastoen se lance dans un corps à corps époustouflant avec le texte de Dennis Kelly. Pas une seconde, la comédienne ne flanche face à cette montagne traîtresse. Gravissant ce monologue comme on négocie un piton rocheux, elle nous tient en haleine jusqu’au bout, nous hissant avec elle jusqu’à un sommet inattendu avec point de vue (sombre, et un peu arbitraire) sur la nature des hommes et la violence qu’ils perpétuent.