Titres-services: les syndicats font mousser les façades de Trixxo et Daoust à Hannut (2)

"Le secteur des titres-services est le seul secteur où aucun accord sectoriel n'a pas encore été conclu", déplorent les syndicats. "Le principal point d'achoppement est le remboursement des frais de transport. (...) Les aide-ménagères méritent plus de respect, un salaire décent et des indemnités de déplacements correctes."

"Le blocage des négociations au niveau sectoriel est un vrai problème pour les travailleurs et travailleuses", précise de son côté Gaëtan Stas, secrétaire général CSC Alimentation et Services. "Trixxo et Daoust sont deux des plus grandes entreprises de titres-services en Belgique, l'argent qu'elles gagnent est reversé en tant que dividende aux actionnaires, le problème étant que quand on négocie pour améliorer les conditions salariales, elles nous signalent qu'il n'y a pas d'argent dans le secteur."