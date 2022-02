Test Achats dénonce des assurances "forcées" lors d'achats de produits Apple

"Lors de l'achat d'un smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur, le consommateur se voit proposer une assurance gratuite durant un mois ou se voit promettre un cashback", explique l'organisation. "On lui demande alors de signer divers documents sans explication claire et sans lui donner le temps de les consulter. On lui demande aussi son numéro de compte (pour pouvoir lui verser le cashback). Par après, le consommateur est informé par différents mails qu'il a souscrit un contrat d'assurance d'une durée d'un an, un abonnement à une carte cadeaux ou encore un abonnement visant à la création d'un site internet. Le montant cumulé de ces différents abonnements se monte régulièrement à plus de 200 euros par mois."

Les abonnements sont assortis d'un droit de rétractation, mais les sociétés demeurent injoignables, affirme Test Achats. Entretemps, des domiciliations sont activées et le montant des différents abonnements prélevé.