Bruxelles: un appartement rénové pour 925.000 euros (photos)

Ce rez-de-chaussée situé dans le quartier de l’Observatoire se caractérise par de spacieux espaces, à commencer par sa terrasse de 135 m2. On y retrouve aussi trois généreuses chambres avec leurs salles d’eau, ou encore un grand séjour agrémenté d’un feu ouvert. L’appartement date des années 1960, mais il est en excellent état grâce à une rénovation complète et toute récente. Il a également conservé ses éléments de caractère comme ses moulures, ses parquets et ses portes, ce qui contribue à son charme.

Situation

L’appartement se trouve au rez-de-chaussée d’un grand immeuble du quartier de l’Observatoire, à Uccle. Il est situé dans un îlot plutôt vert, que surplombe notamment sa grande terrasse orientée sud-ouest. On trouve à proximité immédiate une grande variété de facilités, notamment sur la chaussée de Waterloo, accessible en cinq minutes à pied. Celle-ci rassemble des commerces et services ainsi que plusieurs arrêts de bus. L’appartement est aussi idéalement proche du bois de la Cambre, des Cliniques de l’Europe, de plusieurs écoles, dont celle européenne, etc.

Etat général

L’immeuble qui héberge l’appartement date des années 1960 et est bien entretenu. L’appartement a subi des rénovations complètes et très récentes (2020-2021) tout en préservant ses éléments de caractère comme ses moulures, sa cheminée ou ses portes anciennes. Son système électrique est conforme, de nouveaux châssis en double vitrage ont été placés, les parquets anciens ont été restaurés, les salles d’eau ont été remplacées, une nouvelle cuisine entièrement équipée a été installée, etc. Le chauffage au gaz est commun à l’immeuble et fonctionne avec des calorimètres. L’appartement est équipé d’un système d’alarme, d’une porte blindée ou encore de volets (certains sont électriques). Il est en excellent état et prêt à être habité.

Disposition

La porte d’entrée s’ouvre sur un spacieux hall central qui dessert la majorité des pièces. Via deux portes vitrées, on pénètre dans le séjour de 47 m2 agrémenté d’un feu ouvert et d’un accès à la terrasse. La pièce est illuminée de grandes fenêtres et comprend la cuisine ouverte tout équipée. Deux des chambres sont organisées autour d’un hall de nuit et possèdent chacune des rangements intégrés, une salle d’eau et une vue sur la terrasse. La troisième chambre est orientée à l’avant de l’immeuble, mais dispose aussi d’une salle de douche, de placards intégrés et d’un balcon. L’appartement comprend également un coin vestiaire avec WC pour les invités et une buanderie. Il est complété par deux caves et un box de garage (en option) en sous-sol.

Prix

Le prix de cet appartement rénové est de 925.000 euros. Il est possible d’acquérir aussi un garage dans la résidence, moyennant un supplément de 40.000 euros. Les charges mensuelles s’élèvent à environ 400 euros et comprennent, entre autres, les communs, le chauffage ou encore l’eau.

Adresse : Uccle

Surface habitable : 196 m2

Chambres : 3

Salles d’eau : 3

WC : 3

Cave : oui

Jardin : non, mais terrasse de 135 m2

Etat : rénové

Garage : oui, en option

PEB : E+