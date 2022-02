Regis Ortmans travaille à renforcer l’ancrage wallon et bruxellois de Matexi

De l’alimentaire à l’immobilier, il y a un pas… que vous n’avez pas hésité à franchir.

Après des études à HEC, à Liège, puis une année à l’Ichec, en management général et international, j’ai travaillé pendant plus de huit ans chez Anheuser-Busch InBev, puis j’ai intégré la société immobilière Horizon Group et y suis resté pendant dix ans. Par la suite, je suis devenu Business Manager chez Matexi, en charge des provinces de Liège, Namur et Luxembourg pendant quatre ans, et je viens d’être nommé Business Director pour Bruxelles et la Wallonie.

Le football a marqué votre carrière ?