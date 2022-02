Promouvoir le jazz belge à l’étranger

Le Delta de Namur a été envahi par les jazzeux vendredi et samedi dernier. La note bleue belge a irisé l’atmosphère de ce bateau culturel à l’étrave pointé sur la confluence de la Meuse et de la Sambre. C’était le Belgian Jazz Meeting. Organisé par les deux côtés de la frontière linguistique, il veut promouvoir le jazz belge auprès des professionnels étrangers. On avait donc invité une soixantaine de représentants de labels, d’organisateurs de concerts, de journalistes venus de France, des Pays-Bas, du Luxembourg, d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, d’Islande, de Pologne, de Hongrie, de Lituanie, de Finlande… Le but de la manœuvre : présenter douze groupes belges et espérer que ces pros du jazz les engagent pour des concerts dans leurs pays.