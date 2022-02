L’Europe veut ses propres satellites pour sécuriser l’internet et les communications

Le projet de la Commission vise les usages civils et militaires. Le lancement d’une nouvelle constellation de satellites coûterait 6 milliards d’euros. « On ne peut pas se permettre d’être dépendants ».

ll faudra encore convaincre les Etats membres et le Parlement européen. Mais les tensions géopolitiques actuelles vaincront peut-être les réticences des plus pacifistes à cette « militarisation » de l’Union européenne… et de ses budgets. Toujours est-il que la Commission européenne veut y croire, qui présente ce mardi un paquet de propositions en matière de défense. Il s’agit d’une nouvelle contribution de l’exécutif européen à la finalisation de la « boussole stratégique » de l’UE, un plan d’action pour l’Europe de la Défense et la sécurité, qui devrait être adopté par les dirigeants européens à leur prochain sommet, fin mars.