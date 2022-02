Duchâtelet, Mpoku et Van Damme ont porté plainte contre Anderlecht et Genk pour matchs «truqués»

Selon les informations publiées ce mardi par nos confrères de la RTBF, Roland Duchâtelet, ancien président du Standard, et sa société faîtière Staprix ont déposé une plainte pénale contre Anthony Vanden Borre et Ilombe « Pelé » Mboyo, Genk, Anderlecht et X, concernant des affaires de matches truqués lors de la saison 2013-2014.

Paul-José Mpoku et Jelle Van Damme, qui évoluaient au Standard à l’époque, ont également porté plainte contre Genk, Anderlecht et X.