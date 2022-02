La vraie famille

On lui avait dit « aimez mais pas trop ». Mais comment jauger l’amour qu’on porte à un enfant qu’on accueille tout petit, qui grandit au sein de la famille, devient le complice de jeu de ses propres enfants. Comment garder la distance nécessaire devant un gamin à qui on apprend à parler, à marcher, à s’éveiller au monde, à ne plus avoir peur de ses cauchemars la nuit. Anna, pourtant prévenue par les services sociaux dès le départ, n’y arrive pas quand le père de Simon vient réclamer son fils.