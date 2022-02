Mélanie Thierry dans «La vraie famille»: «Avec cette histoire, on est sur une crête émotionnelle»

Prix d’interprétation au Festival d’Angoulême et de Namur, Mélanie Thierry est bouleversante dans « La vraie famille », un mélo solaire d’après une histoire vraie.

Si elle forme un couple quelque peu iconique mais discret avec le chanteur Raphaël depuis vingt ans, Mélanie Thierry est avant tout une actrice qui fréquente l’objectif depuis son plus jeune âge. D’abord mannequin dès 13 ans, elle construit en parallèle une carrière au cinéma. Parmi les films qui la révèlent, on peut citer Pardonnez-moi, de Maïwenn, Largo Winch, de Jérôme Salle et Le dernier pour la route, de Philippe Godeau, qui lui vaut le César du meilleur espoir en 2010. Sa blondeur inspire ensuite Tavernier, Téchiné, Diane Kurys, Emmanuel Finkiel, Albert Dupontel, les frères Larrieu… À quarante ans, maman de deux enfants, elle prend une place de choix dans le cinéma français, aidée par des films comme La douleur, où elle incarne Simone de Beauvoir, ou La vraie famille, dans la peau d’une mère qui lui a déjà valu deux prix d’interprétation. Le réalisateur Fabien Gorgeart nous a affirmé : «