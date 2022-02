Great Freedom (Grosse Freheit)

Hans Hoffmann (Franz Rogowski) est un homme passionné, à la recherche d’aventures, de liberté, d’amour. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après-guerre, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais Hans s’obstine à rechercher la liberté et l’amour même en prison. Peu importent les conséquences.

Interpellant et émouvant, Great Freedom trouve ce subtil équilibre entre cette histoire d’histoire d’amour touchante qu’il parcourt et les réalités sociales et politiques qu’il dénonce. Car au-delà d’une thématique lourde et complexe, Great Freedom est aussi un beau film d’amour universel porté par un remarquable casting d’acteurs, et notamment par Franz Rogowski toujours plus surprenant, méconnaissable et assez génial.