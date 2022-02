Ukraine: le Japon marche sur des œufs

Le Japon est absent de l’intense ballet diplomatique qui voit tous ses alliés occidentaux se succéder à Kiev et à Moscou. Certes, lundi, il a signé le communiqué des ministres des Finances du G7 menaçant la Russie de sanctions « massives et immédiates » si elle envahit l’Ukraine. Et auparavant, à la demande de l’administration Biden, l’archipel a promis de livrer du gaz à l’Europe si celui-ci venait à en manquer du fait de représailles russes. Mais le gouvernement nippon ne s’est pas gargarisé de ces deux initiatives, et pour cause : il n’en mène pas large, lui qui, à la fois, veille à ne pas se désolidariser des autres membres du G7 et à ne pas fâcher Moscou. Car une telle brouille rendrait plus illusoire encore l’hypothétique réalisation de ce qui a toujours été la priorité diplomatique à Tokyo : la rétrocession espérée des îles Kouriles méridionales.