Cinéma: la vie est belle en virtuel

La réalité virtuelle, ou réalité simulée par ordinateur, ou VR pour Virtual Reality, est aujourd’hui la technologie immersive la plus connue et la plus utilisée. En 2017, Stereopsia, le forum international de l’immersion, lui dédiait un premier événement à Liège, accessible gratuitement au grand public. En 2018, le concept se dupliquait à Bozar, à Bruxelles, avec des expériences de saut en parachute et du cinéma VR. Rebelote en 2019, même endroit et en collaboration avec le festival Are You Series ?, la Brussels Virtual Week invitait les visiteurs et visiteuses à un parcours exclusif à travers les plus belles œuvres de réalité virtuelle de l’année.