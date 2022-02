Liverpool récupère son duo iconique Salah-Mané pour la Ligue des champions

Deuxième de leur poule derrière le Real Madrid, les Nerazzuri ont assuré l’essentiel en se qualifiant pour la phase finale de la compétition, ce qui n’était plus arrivé depuis 10 ans. Avec les départs de Romelu Lukaku et ses 64 buts en 90 rencontres, d’Achraf Hakimi et surtout, d’Antonio Conte, on pouvait s’attendre à une saison plus compliquée pour le club italien. Après plusieurs mois de compétition, l’Inter reste redoutable. S’ils ont provisoirement perdu leur première place au classement de la Série A au détriment de l’ennemi voisin, L’AC Milan, les Interistes restent solides avec la deuxième meilleure défense du Calcio, et la meilleure attaque (55 buts marqués en 24 rencontres).

Que nous réserve cette affiche ?

On peut s’attendre à un match ouvert avec la volonté de gagner de la part des deux équipes. Si Liverpool a remporté ses six derniers matchs toutes compétitions confondues et n’a plus perdu depuis le 28 décembre dernier face à Leicester, L’Inter lui, est un peu plus à la peine ces derniers temps. Une seule victoire lors de ses trois dernières rencontres, avec notamment la défaite dans le derby milanais. S’ils n’ont perdu qu’à deux reprises cette saison à domicile, face au Real Madrid et à L’AC Milan, on ne peut tout de même pas parler d’une forteresse infranchissable pour les Reds de Liverpool qui ont récemment récupéré leur duo iconique, Mané et Salah. Les deux joueurs sont revenus de la CAN et seront présents pour mener à bien les offensives du club anglais, certainement accompagnés d’un Diego Jota très décisif ces dernières semaines. L’inter, quant à elle, devra faire sans sa plaque tournante du milieu de terrain Barella qui est suspendu, et sans Correa et Gosens blessés. Ils pourront néanmoins compter sur leur duo offensif composé d’Edin Dzeko et de Lautaro Martinez pour espérer vaincre les champions d’Europe 2019, et continuer ainsi leur épopée européenne.