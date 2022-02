Un dernier film et Ben Stassen s’en va

Pour Ben Stassen, Hopper et le hamster des ténèbres marque la fin du chapitre nWave. Celui que d’aucuns dans le secteur de l’animation avaient surnommé « le pape de la 3D » a amplement contribué à faire du studio forestois le plus prolifique du monde. Hors Etats-Unis et hors majors s’entend. « Nous sommes en 2022, notre premier film (NDLR : Fly me to the moon ) est sorti en 2008, et là nous en sommes à notre 10e en 14 ans. Un film tous les 18 mois environ : il n’y a aucun autre studio qui a ce rythme de production. » N’empêche, et la chose était planifiée depuis un moment : il arrête ! « Je n’ai aucun regret, et sans prétention, je pense que nous avons atteint un sommet avec Bigfoot family.