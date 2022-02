Humour potache et bon cœur pour cette comédie inoffensive mettant en scène une bande de vieux à l’âme gentiment révolutionnaire et un jeunot de 30 ans qui, pour éviter la case prison, accepte d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite. Après un début d’enfer, Milann se fait adopter par les retraités, et principalement par sept inséparables. Quand il découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer, il décide d’organiser une grande évasion…