«Maison de retraite» avec Kev Adams: une comédie inoffensive au scénario paresseux

L’histoire du film, sorti ce mercredi, fait du surplace et glisse à la surface des choses, laissant une impression de déjà-vu.

Humour potache et bon cœur pour cette comédie inoffensive mettant en scène une bande de vieux à l’âme gentiment révolutionnaire et un jeunot de 30 ans qui, pour éviter la case prison, accepte d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans une maison de retraite. Après un début d’enfer, Milann se fait adopter par les retraités, et principalement par sept inséparables. Quand il découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer, il décide d’organiser une grande évasion…

Sur la base d’un scénario paresseux, coécrit par Kev Adams, et une brochette de « vieux » acteurs encore verts, Thomas Gilou retrouve son sens du film de bande mais en basse énergie. Certes, les situations cocasses s’enchaînent et l’humeur est bienveillante, mais à force d’enfoncer des portes ouvertes, l’histoire fait du surplace et glisse à la surface des choses, laissant une impression de déjà-vu. Les acteurs s’amusent mais rien ne nous surprend. Le film sur les maisons de retraite reste à faire…