Kev Adams rappelle l’importance des aînés

La vieillesse, un état qui arrive plus vite qu’on ne le pense, ce qui rappelle la phrase de Groucho Marx : « Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s’est passé. » Cette réflexion cimente la nouvelle comédie de Thomas Gilou, coécrite et coproduite par Kev Adams, 30 ans, à l’initiative du projet. Ce qui nous a poussés à lui demander comment il se voyait vieux : « J’aimerais être un vieux qui correspond totalement à l’adulte que je suis aujourd’hui. J’ai envie de rester fidèle à moi-même, de toujours prendre la vie avec beaucoup de légèreté tout en faisant les choses avec passion et sérieux, de profiter de ce métier aussi longtemps que possible, de rester proche de mes amis, d’être toujours fan de voyages », nous confie-t-il, espérant que ceux qui viennent le voir sur scène aujourd’hui seront toujours là dans trente ou quarante ans. «