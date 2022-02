Novak Djokovic prêt à payer le prix fort

Une petite semaine avant son retour très attendu sur les courts à Dubaï (où seul un test PCR négatif est exigé), Novak Djokovic a livré, à la BBC, sa toute première interview « post Melbourne ».

« Je n’ai pas parlé de ceci avant, et je n’ai pas révélé mon statut médical, car j’estimais que j’avais le droit de garder tout ça privé », avance-t-il en préambule au journaliste de la BBC, Amol Rajan. « Mais comme je vois qu’il y a beaucoup d’affirmations et de conclusions qui sont fausses me concernant, il est important que je me livre plus aujourd’hui et que je me justifie sur certains points. »

Et un des principaux points, c’est évidemment son positionnement par rapport au vaccin contre le Covid.

1 Il n’est pas toujours pas vacciné contre le Covid, mais n’est pas un anti-vaccin…